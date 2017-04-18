Барри Тротц: Сейчас «Вашингтону» трудно, но команда на верном пути

Главный тренер «Вашингтона» Барри Тротц прокомментировал поражение своей команды от «Торонто» в третьем матче серии плей-офф (3:4).

- У меня нет никаких сомнений, ведь это первая команда, с которой мы играем до четырех побед. Есть какие-то места, которые нужно корректировать. Постоянно приходится что-то пробовать. Такова жизнь. Не все получается легко.

Сейчас нам трудно, но в то же время мы на верном пути. У нас было три игры в овертайме. Получается чертовски длинная серия. На самом деле за эти матчи я многое узнал о своих игроках, - заявил Тротц.

Напомним, «Вашингтон» уступил «Торонто» в третьем матче серии первого раунда плей-офф НХЛ в овертайме со счетом 3:4. Счет в серии стал 2-1 в пользу «Торонто». Четвертая встреча пройдет 19 апреля.