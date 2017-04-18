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Игорь Знарок: В матче с Чехией нужно будет отдать все силы

Источник:  ФХРКомментарии

Тренер юниорской сборной России Игорь Знарок оценил игру команды в матче с Белоруссией (4:1) на чемпионате мира в Словакии и рассказал об ожиданиях перед игрой с Чехией.

«Проведем разбор игры и обратим большое внимание на эти ненужные удаления. Считаем, что свою роль сыграла недооценка соперника. В то же время хорошо, что ребята смогли собраться и реализовать те моменты, которые создали.

Планировали изначально, что Устименко сыграет в этом матче, и он провел игру здорово, молодец. По поводу игры в большинстве скажу, что уделяем этому большое внимание на каждой тренировке. Думаю, что она начнет получаться в ближайших играх. Свечников давно не мог забить, сегодня  удалось, надеюсь, это раскрепостит его.

В матче с Чехией нужно будет отдать все силы – это крепкая команда с очень хорошим вратарем. Эта игра расставит все точки над «и» в таблице», – приводит слова Знарка официальный сайт ФХР.

Напомним, перед заключительным матчем на групповом этапе сборная России занимает второе место с шестью очками. Чехия идет четвертой с тремя очками.

Матч Чехия – Россия пройдет во вторник в Спишска-Нова-Весе. Начало – 20:30 (мск).

Матч

Чехия (U-18) - Россия (U-18)

Место и дата

18 апреля 20:30, , Онлайн-трансляция

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