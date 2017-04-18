Майк Бэбкок: Здорово, что Зайцев восстановился от травмы, он великолепно играл в этом сезоне

Главный тренер «Торонто» Майк Бэбкок отметил важность российского защитника Никиты Зайцева для команды.

- Это новый уровень для Зайцева. Безусловно, было неприятно потерять Романа Полака до конца сезона, он был важной частью команды. Но в то же время, здорово, что Зайцев восстановился от травмы. Это огромная возможность для него, чтобы проявить себя.

Никита великолепно играл на протяжении всего сезона, показывая высочайший уровень. Он здорово двигает шайбу, практически незаменим как в большинстве, так и в меньшинстве. Никита стал ключевым игроком «Торонто» в этом году, - рассказал Бэбкок.

Напомним, «Вашингтон» уступил «Торонто» в третьем матче серии первого раунда плей-офф НХЛ в овертайме со счетом 3:4. Счет в серии стал 2-1 в пользу «Торонто». Четвертая встреча пройдет 19 апреля.