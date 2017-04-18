Александр Спивак: Дело не в Луческу, проблема в игроках

Бывший футболист «Зенита» Александр Спивак считает, что проблемы питерского клуба связаны не только с главным тренером Мирчей Луческу.

- Мне кажется, «Зенит» переживает командный спад в психологическом плане. Невооруженным взглядом видно, что футболисты нервничают, не контролируют эмоции, что выражается в постоянных спорах с судьями. Игроки пререкаются с арбитрами от собственного бессилия - и это ключевой показатель состояния нынешнего «Зенита». Командная игра вроде проглядывается, футбол в целом смотрится, но все равно чего-то не хватает. Забитых голов, острых передач, замыкания фланговых прострелов.

- После поражения от «Спартака» вновь пошли разговоры о необходимости срочной отставки Луческу. Ваша позиция?

- Дело не в Луческу. Проблема в игроках. Луческу – опытный специалист, прекрасно понимающий футбол и знающий состояние своих футболистов гораздо лучше нас с вами. Мы вот рассуждаем о поражении от «Спартака», но давайте вспомним предыдущий матч с «Анжи». Тренер не причем, футболисты играют! За свое имя, за клуб. Так что пусть игроки сначала разберутся между собой, - цитирует Спивака Bobsoccer.

Напомним, что «Зенит» проиграл «Спартаку» со счетом 1:2. После 23 туров питерский клуб отстает от лидера на 11 очков.



