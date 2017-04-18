Максим Ковтун опоздал на рейс в Токио, где пройдет командный чемпионат мира

Трехкратный чемпион России по фигурному катанию в мужском одиночном разряде Максим Ковтун опоздал на самолет в Токио, отправлявшийся с национальной командой на командный чемпионат мира-2017.

Сообщается, что фигурист опоздал на рейс из-за ДТП, в которое его такси попало на пути в аэропорт. В результате, Ковтуну пришлось покупать новый билет за свой счет и лететь в Токио с пересадкой.

Ковтун опоздал всего на несколько минут, и авиакомпания предложила ему вариант посадки в самолет без сдачи багажа. Но фигурист был вынужден отказаться, так как взять с собой в салон чемодан с коньками возможности не было. Цена нового билета составила 50 тысяч рублей.

Турнир пройдет в столице Японии с 20 по 23 апреля.

В соревновании участвуют 6 стран, отобравшиеся в текущем сезоне по рейтингу (рейтинг состоит из суммы баллов, заработанных фигуристами от каждой страны на турнирах).