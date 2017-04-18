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«Интер» готов предложить Конте и Симеоне 50 миллионов евро за пять лет

Источник:  La Gazzetta dello SportКомментарии

«Интер» не оставляет попыток уговорить возглавить команду Антонио Конте или Диего Симеоне, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Новые китайские владельцы клуба рассчитывают, что сделают настолько заманчивое предложение, что хотя бы один из именитых тренеров на него согласиться.

В «Интере» готовы предложить Конте и Симеоне пятилетний контракт с зарплатой в 10-11 миллионов евро. Среди тренеров столько зарабатывает только португалец Жозе Моуринью.

Напомним, у Конте и Симеоне продолжают действовать контракты с «Челси» и «Атлетико» соответственно. 

В следующем сезоне перед «Интером» будет поставлена задача обязательного попадания в Лигу чемпионов.

Ожидается, что нынешний главный тренер «нерадзурри» Стефано Пиоли вряд ли сохранит свой пост на следующий сезон.

После 32 туров «Интер» занимает седьмое место в серии A и отстает от зоны еврокубков на четыре очка.

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