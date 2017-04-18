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Президент исполнительного совета Корсики: Всем известно, что в лиге есть враги «Бастии»…

Дмитрий Туманов
Дмитрий Туманов
Источник:  L'EquipeКомментарии

Президент исполнительного совета Корсики Жиль Симеони комментирует отмененный из-за беспорядков  матч лиги 1 «Бастия» – «Лион».

«Мы увидели сцены абсолютно недопустимые! – сказал в интервью газете L’Equipe Симеони. – Мне уже звонили игроки команды, ветераны и руководство «Бастии». Надо создать общественный совет помощи клубу – из людей безупречных, которые не использовали бы ситуацию ни в политических целях, ни для собственного бизнеса (…). Надо с этим кончать, когда каждый матч ждешь какой-то катастрофы. Вспомним, год назад парень потерял глаз (13 февраля 2016 года во время матча «Реймс» – «Бастия» - прим. ред.), двадцать пять лет назад погибли 17 человек (5 мая 1992 года во время матча «Бастия» –»Олимпик» обрушилась трибуна – прим. ред.) (…).

Но современные СМИ о происшедшем на нашем стадионе раструбили больше, чем о референдуме в Турции или о кризисе вокруг Северной Кореи. Все понятно, и все-таки не очень справедливо, что «Бастия» постоянно подвергается нападкам. Да, есть 30-40 отморозков, но ведь на стадионе были еще и 10 000 нормальных людей. Не хочу показаться параноиком, но ведь всем известно, что в Лиге есть враги «Бастии» и корсиканского футбола, которые только и ждут подобных случаев, чтобы отлучить нас от футбола на высшем уровне».  

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