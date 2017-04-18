Александр Зотов: Потолок зарплат очень сложно контролировать

Генеральный директор Общероссийского профессионального союза футболистов Александр Зотов высказал свое мнение о возможности внедрения потолка зарплат для игроков.

– Если их ограничивать, то это нужно делать и сверху, и снизу. Наверное, та система, что есть в США – «контракт новичка» прижилась бы и у нас. Потолок зарплат очень сложно контролировать, даже в КХЛ он выполняется не до конца, а в масштабах футбола это будет еще сложнее. Как представитель профсоюза футболистов, я слежу за всей этой ситуации, считаю, что предмет для разговора есть, но мы должны обсуждать его в аспекте других вопросов. У нас много других аспектов, например, как клубы тратят деньги, - цитирует Зотова «Евро-Футбол.Ру».

Ранее президент Российской футбольной премьер-лиги Сергей Прядкин сообщил, что в сезоне-2017/2018 руководством РФПЛ планируется ввести потолок зарплат для молодых футболистов.

