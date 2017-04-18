Назем Кадри: Нам было весело в игре с «Вашингтоном»

Центрфорвард «Торонто» Назем Кадри прокомментировал победу своей команды над «Вашингтоном» в третьем матче первого раунда плей-офф.

- Не могу сказать, что на нас что-то давило, нам было весело. Это был захватывающий матч. Мы знали, что на стадионе будет фантастическая атмосфера. И мы дали болельщикам то, что они хотели видеть, - заявил Кадри.

Напомним, «Вашингтон» уступил «Торонто» в третьем матче серии первого раунда плей-офф НХЛ в овертайме со счетом 3:4. Счет в серии стал 2-1 в пользу «Торонто». Четвертая встреча пройдет 19 апреля.