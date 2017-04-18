Назем Кадри: Нам было весело в игре с «Вашингтоном»
Центрфорвард «Торонто» Назем Кадри прокомментировал победу своей команды над «Вашингтоном» в третьем матче первого раунда плей-офф.
- Не могу сказать, что на нас что-то давило, нам было весело. Это был захватывающий матч. Мы знали, что на стадионе будет фантастическая атмосфера. И мы дали болельщикам то, что они хотели видеть, - заявил Кадри.
Напомним, «Вашингтон» уступил «Торонто» в третьем матче серии первого раунда плей-офф НХЛ в овертайме со счетом 3:4. Счет в серии стал 2-1 в пользу «Торонто». Четвертая встреча пройдет 19 апреля.
Матч
Торонто - Вашингтон - 4:3 О.Т. (1:2, 2:1, 0:0, 1:0)
Голы:
Бэкстрём (Оши, Шмидт), 2:43 (0:1). Овечкин (Бэкстрём, Оши), 4:49 (0:2). Мэттьюз (Райлли), 14:08 (1:2). Кузнецов (Уильямс, Юханссон), 25:39 (1:3). Кадри (Комаров), 35:13 (2:3). Нюландер (Мэттьюз, Хаймэн), 39:20 (3:3). Бозак (Кадри, Райлли), 61:37 (4:3 - бол.).
Место и дата
18 апреля 02:00, Эйр Канада Центр, Онлайн-трансляция