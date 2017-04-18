Кевин Фиала: «Нэшвилл» победил, потому что каждый игрок выложился на полную

Форвард «Нэшвилла» Кевин Фиала подвел итоги третьего матча серии первого раунда плей-офф НХЛ с «Чикаго» (3:2 OT), в котором он забросил победную шайбу.

«Это просто характер, – приводит слова Фиалы официальный сайт НХЛ. – Это почувствовали все, когда мы выходили на лед перед третьим периодом.

Мы выходили побеждать и верили в это. Каждый выложился на полную, поэтому мы выиграли».

Напомним, после второго периода «Нэшвилл» проигрывал со счетом 0:2, но отыгрался в основное время, а в овертайме вырвал победу.

Теперь счет в серии стал 3-0 в пользу «хищников». Четвертый матч пройдет 20 апреля также на льду «Нэшвилла».