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Кевин Фиала: «Нэшвилл» победил, потому что каждый игрок выложился на полную

Источник:  NHLКомментарии

Форвард «Нэшвилла» Кевин Фиала подвел итоги третьего матча серии первого раунда плей-офф НХЛ с «Чикаго» (3:2 OT), в котором он забросил победную шайбу.

«Это просто характер, – приводит слова Фиалы официальный сайт НХЛ. – Это почувствовали все, когда мы выходили на лед перед третьим периодом.

Мы выходили побеждать и верили в это. Каждый выложился на полную, поэтому мы выиграли».

Напомним, после второго периода «Нэшвилл» проигрывал со счетом 0:2, но отыгрался в основное время, а в овертайме вырвал победу.

Теперь счет в серии стал 3-0 в пользу «хищников». Четвертый матч пройдет 20 апреля также на льду «Нэшвилла».

Матч

Нэшвилл - Чикаго - 3:2 О.Т. (0:0, 0:2, 2:0, 1:0)

Голы:

Расмуссен (Крюгер, Паник), 21:05 (0:1). Кейн (Кит, Тэйвс), 31:15 (0:2 - бол.). Форсберг (Арвидсон), 44:24 (1:2). Форсберг (Джохансен, Эллис), 54:08 (2:2). Фиала (Нил, Ярнкрок), 76:44 (3:2).

Место и дата

18 апреля 04:30, Бриджстоун Арена, Онлайн-трансляция

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