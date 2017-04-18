Кевин Фиала: «Нэшвилл» победил, потому что каждый игрок выложился на полную
Форвард «Нэшвилла»
Кевин Фиала подвел итоги третьего матча серии первого раунда плей-офф НХЛ с «Чикаго»
(3:2 OT), в котором он забросил победную
шайбу.
«Это просто характер, – приводит слова Фиалы официальный сайт НХЛ. – Это почувствовали все, когда мы выходили на лед перед третьим периодом.
Мы выходили побеждать и верили в это. Каждый выложился на полную, поэтому мы выиграли».
Напомним, после второго периода «Нэшвилл» проигрывал со счетом 0:2, но отыгрался в основное время, а в овертайме вырвал победу.
Теперь счет в серии стал 3-0 в пользу «хищников». Четвертый матч пройдет 20 апреля также на льду «Нэшвилла».
Матч
Нэшвилл - Чикаго - 3:2 О.Т. (0:0, 0:2, 2:0, 1:0)
Голы:
Расмуссен (Крюгер, Паник), 21:05 (0:1). Кейн (Кит, Тэйвс), 31:15 (0:2 - бол.). Форсберг (Арвидсон), 44:24 (1:2). Форсберг (Джохансен, Эллис), 54:08 (2:2). Фиала (Нил, Ярнкрок), 76:44 (3:2).
Место и дата
18 апреля 04:30, Бриджстоун Арена, Онлайн-трансляция