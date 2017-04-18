«Локомотив» предлагает болельщикам посетить финал Кубка России за 4250 рублей

Московский «Локомотив» подготовил для своих болельщиков пакетное предложение, включающее в себя перелет по маршруту Москва – Сочи – Москва и билет на финальный матч Кубка России с «Уралом».

Стоимость пакетного предложения - 4250 рублей. В первую очередь записаться на выезд смогут владельцы сезонных абонементов «Локомотива». Владельцы клубных карт «Локо» смогут приобрести пакеты в пятницу, 21 апреля.

Каждый болельщик может отдельно приобрести билет на финальный матч, его стоимость составит 250 рублей.

Финал Кубка России состоится 2 мая в Сочи на стадионе «Фишт».