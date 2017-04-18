Брэйден Холтби: «Вашингтон» был разочарован третьей пропущенной шайбой

Вратарь «Вашингтона» Брэйден Холтби прокомментировал поражение своей команды от «Торонто» в третьем матче серии первого раунда плей-офф (3:4).

- Первая половина игры была достаточно хороша в некоторых моментах. Однако «Торонто» повезло со вторым голом. Затем мы были немного обескуражены третьей шайбой. Кажется, мы бились не так так хорошо, как можем. И остальную часть игры мы провели не очень здорово, - заявил Холтби.

Напомним, «Вашингтон» уступил «Торонто» в третьем матче серии первого раунда плей-офф НХЛ в овертайме со счетом 3:4. Счет в серии стал 2-1 в пользу «Торонто». Четвертая встреча пройдет 19 апреля.