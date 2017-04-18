Брэйден Холтби: «Вашингтон» был разочарован третьей пропущенной шайбой
Вратарь «Вашингтона» Брэйден Холтби прокомментировал поражение своей команды от «Торонто» в третьем матче серии первого раунда плей-офф (3:4).
- Первая половина игры была достаточно хороша в некоторых моментах. Однако «Торонто» повезло со вторым голом. Затем мы были немного обескуражены третьей шайбой. Кажется, мы бились не так так хорошо, как можем. И остальную часть игры мы провели не очень здорово, - заявил Холтби.
Напомним, «Вашингтон» уступил «Торонто» в третьем матче серии первого раунда плей-офф НХЛ в овертайме со счетом 3:4. Счет в серии стал 2-1 в пользу «Торонто». Четвертая встреча пройдет 19 апреля.
Матч
Торонто - Вашингтон - 4:3 О.Т. (1:2, 2:1, 0:0, 1:0)
Голы:
Бэкстрём (Оши, Шмидт), 2:43 (0:1). Овечкин (Бэкстрём, Оши), 4:49 (0:2). Мэттьюз (Райлли), 14:08 (1:2). Кузнецов (Уильямс, Юханссон), 25:39 (1:3). Кадри (Комаров), 35:13 (2:3). Нюландер (Мэттьюз, Хаймэн), 39:20 (3:3). Бозак (Кадри, Райлли), 61:37 (4:3 - бол.).
Место и дата
18 апреля 02:00, Эйр Канада Центр, Онлайн-трансляция