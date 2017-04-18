Дмитрий Волков: Родители не ошиблись, выбрав для меня «Факел», а не «Зенит»
Доигровщик «Факела» и
сборной России Дмитрий Волков, признанный MVP финала
четырех Кубка вызова, рассказал, как мог оказаться в казанском «Зените».
– Когда я выпускался из спортивной школы в Новокуйбышевске,
у нас стоял именно такой выбор, – сказал Волков в интервью «БИЗНЕС Online». – Мама ездила
смотреть условия и в Казань, и в Анапу, где готовится молодежь «Факела».
Родители приняли решение, что в системе «Факела» мне будет лучше. Сейчас можно
сказать, что не ошиблись.
– Как относитесь к
постоянным сравнениям с Алексеем Спиридоновым?
– Вообще не придаю этому большого значения. Мы абсолютно разные игроки. Схожесть только в проявляемых эмоциях. И ему, и мне они помогают играть.
Напомним, «Факел» стал победителем Кубка вызова, обыграв в финале французский «Шомон».