Станислав Черчесов: В сборную можно взять не только Аршавина, но и Широкова, Павлюченко, Зырянова

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал возможное возвращение в национальную команду нападающего «Кайрата» Андрея Аршавина.

– Есть шанс вернуться в сборную у Андрея Аршавина?

– Многие футболисты того поколения по-прежнему выходят на поле. Это и Аршавин, и Павлюченко, и Зырянов, и Жирков, за ЦСКА выступают братья Березуцкие и Игнашевич. Невозможно сейчас конкретно сказать «да» или «нет», это будет неправильно, - сказал Черчесов в эфире программы «Футбол России».

Напомним, последний раз Андрей Аршавин играл за национальную сборную 15 августа 2012-го в товарищеском матче против Кот-д’Ивуара.

Аршавин перешел в «Кайрат» в 2016 году, за это время 35-летний футболист провел за казахстанский клуб 38 матчей и забил 11 голов.

Кубок конфедераций пройдет в России с 17 июня по 2 июля 2017 года. Матчи турнира примут четыре города: Москва, Санкт-Петербург, Казань и Сочи. Сборная России в группе A встретится с Португалией, Новой Зеландией и Мексикой. В группе B сыграют Германия, Камерун, Чили и Австралия.