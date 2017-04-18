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Денис Попов: Если каждый день пить или курить, футболист не сможет тренироваться

Источник:  Р-СпортКомментарии

Бывший нападающий ЦСКА и сборной России Денис Попов прокомментировал дисквалификацию полузащитника красно-синих Романа Еременко.

- Вы видите, какая сейчас обстановка: весь российский спорт на чем-то ловят, какие-то выдуманные истории. Поэтому в случае Еременко я не удивился. Было странно только, что это футбол и какой-то отдельный случай. Чтобы что-то говорить, надо знать всю историю, быть в команде.

Что касается алкоголя, все футболисты такие же люди, как и остальные. Когда у человека выходной, он выходит и может что-то себе позволить. Это, как говорится, то, что доктор прописал. Но надо понимать, что у спортсмена такой организм, что он сам отталкивает то, что ему вредит. Поверьте мне, если пить каждый день или курить, ты просто не сможешь тренироваться. Это специфика организма. У кого-то позволяет в небольшом количестве, у других - нет. Да и, честно говоря, некогда, - рассказал Попов.

Напомним, полузащитник ЦСКА Роман Еременко на два года отстранен от всех соревнований в связи с положительным результатом допинг-теста, пройденного после матча группового этапа Лиги чемпионов «Байер» — ЦСКА, который состоялся 14 сентября 2016 года в Германии.

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