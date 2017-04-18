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Реднапп возглавил «Бирмингем»

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Английский специалист Гарри Реднапп назначен на пост главного тренера «Бирмингема», сообщает официальный твиттер клуба.

17 апреля итальянский специалист Джанфранко Дзола был отправлен в отставку с поста наставника клуба. 

Ранее 70-летний Реднапп возглавлял такие клубы как «Борнмут», «Вест Хэм», «Саутгемптон», «Портсмут», «Тоттенхэм», «Куинз Парк Рейнджерс». Последним местом работы англичанина была сборная Иордании, в которой он исполнял роль консультанта.

«Бирмингем» занимает 20-е место в чемпионшипе, в активе команды 47 очков. От зоны вылета клуб отделяют три балла.

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