Владислав Третьяк: У женской сборной хорошие перспективы, с тренером резких движений не делаем
Президент ФХР
Владислав Третьяк заявил, что главный тренер женской сборной России Алексей
Чистяков продолжит работать с командой, несмотря на неудачный результат на
чемпионате мира в Плимуте.
«Я видел, как девчонки старались, но в четвертьфинале немецкий вратарь чудеса творила, а потом они 0:8 проиграли финкам в матче за бронзу. К сожалению, наши девчонки давили, все штанги «общипали», а в итоге проиграли, но женский хоккей вообще непредсказуем.
В любом случае перспективы у нашей команды хорошие, много молодых девчонок. С тренером мы резких движений не делаем, все-таки Олимпийские игры впереди», – приводит «Р-Спорт» слова Третьяка.
Напомним, пятое место на чемпионате мира стало для сборной России худшим результатом с 2012 года.
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