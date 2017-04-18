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Денис Попов: Нужно, чтобы Черчесову в сборной России никто не мешал

Источник:  Р-СпортКомментарии

Бывший нападающий ЦСКА Денис Попов поделился ожиданиями от выступления сборной России на ближайших турнирах.

- От сборной сейчас я ничего не жду. Ждать надо на чемпионате мира в 2018 году. Сейчас нужно, чтобы никто Станиславу Черчесову не мешал, а только помогали. Его главная задача - определиться с составом, особенно со стартовым, и наигрывать его. А результат нужен будет потом. То, что сейчас будут ошибки - ничего страшного.

Тренер будет понимать и видеть, над чем работать. Чтобы дать какой-то результат, нужно, чтобы тренер поработал несколько сезонов - год, два, три. А если менять через каждые полгода, то мы ничего не добьемся. Вот Слуцкий ушел: на него навалилось все. Как только он вывел сборную на Евро, все его на руках носили, а как только проиграл там - сразу начали ругать, - заявил Попов.

Напомним, будущим летом сборная России сыграет на Кубке конфедераций, а через год примет участие в домашнем чемпионате мира.

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