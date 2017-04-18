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Джонатан Тэйвс: Мы должны дать понять «Нэшвиллу», что выиграть четвертый матч – самое сложное в любой серии

Источник:  NHLКомментарии

Форвард «Чикаго» Джонатан Тэйвс высказался о серии первого раунда плей-офф НХЛ с «Нэшвиллом», которую «черные ястребы» пока всухую проигрывают (0-3).

«Мы должны заставить их понять, что выиграть четвертый матч в любой серии – это самое сложное», – приводит слова Тэйвса официальный сайт НХЛ.

Напомним, в регулярном чемпионате «Чикаго» стал лучшей командой Западной конференции, а «Нэшвилл» попал в плей-офф через второе место в зоне wild card.

В двух матчах в Чикаго «хищники» одержали две сухие победы (1:0, 5:0), а в понедельник, уступая на своем льду после двух периодов со счетом 0:2, «Нэшвилл» сравнял счет в основное время, после чего выиграл в овертайме.

Четвертый матч пройдет 20 апреля также на льду «Нэшвилла».

Матч

Нэшвилл - Чикаго - 3:2 О.Т. (0:0, 0:2, 2:0, 1:0)

Голы:

Расмуссен (Крюгер, Паник), 21:05 (0:1). Кейн (Кит, Тэйвс), 31:15 (0:2 - бол.). Форсберг (Арвидсон), 44:24 (1:2). Форсберг (Джохансен, Эллис), 54:08 (2:2). Фиала (Нил, Ярнкрок), 76:44 (3:2).

Место и дата

18 апреля 04:30, Бриджстоун Арена, Онлайн-трансляция

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