Джонатан Тэйвс: Мы должны дать понять «Нэшвиллу», что выиграть четвертый матч – самое сложное в любой серии

Форвард «Чикаго» Джонатан Тэйвс высказался о серии первого раунда плей-офф НХЛ с «Нэшвиллом», которую «черные ястребы» пока всухую проигрывают (0-3).

«Мы должны заставить их понять, что выиграть четвертый матч в любой серии – это самое сложное», – приводит слова Тэйвса официальный сайт НХЛ.

Напомним, в регулярном чемпионате «Чикаго» стал лучшей командой Западной конференции, а «Нэшвилл» попал в плей-офф через второе место в зоне wild card.

В двух матчах в Чикаго «хищники» одержали две сухие победы (1:0, 5:0), а в понедельник, уступая на своем льду после двух периодов со счетом 0:2, «Нэшвилл» сравнял счет в основное время, после чего выиграл в овертайме.

Четвертый матч пройдет 20 апреля также на льду «Нэшвилла».