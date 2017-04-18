Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Торонто4 : 3 ОТВашингтон
Баскетбол  ЦСКА- : -Баскония
Футбол  Лестер Сити- : -Атлетико
Хоккей  Реактор- : -Красная Армия
Хоккей  Чехия (U-18)- : -Россия (U-18)
Футбол  Реал- : -Бавария
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Акинфеев возглавил медиарейтинг футболистов сборной России за март

Источник:  Р-СпортКомментарии

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев возглавил рейтинг самых упоминаемых в российских СМИ футболистов сборной России по итогам марта, сообщает «Р-Спорт».

Второе место в медиарейтинге за прошлый месяц занял полузащитник московского «Спартака» Александр Самедов. Тройку замкнул нападающий «Краснодара» и сборной России Федор Смолов.

В десятку также попали Денис Глушаков («Спартак»), Александр Бухаров («Ростов»), Алексей Миранчук («Локомотив»), Алан Дзагоев, Марио фернандес (оба - ЦСКА), Илья Кутепов («Спартак»), Юрий Жирков («Зенит»). 

Данные для рейтинга рассчитаны по российским СМИ по состоянию на 17 апреля и представлены компанией «Медиалогия».  

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
УФАС: Многие работы на стадионе на Крестовском острове потребуют переделкиУправление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) по Санкт-Петербургу допускает вероятность заключения новых госконтрактов по новой арене «Зенита» в связи с тем, что многие выполненные работы потребуют переделки, сообщает «Интерфакс».Владимир Ильин: Смотрю на сборную России и понимаю, что могу там играть и забиватьФорвард «Урала» Владимир Ильин высказался о своих перспективах в сборной России.Денис Попов: Если каждый день пить или курить, футболист не сможет тренироватьсяБывший нападающий ЦСКА и сборной России Денис Попов прокомментировал дисквалификацию полузащитника красно-синих Романа Еременко.«Локомотив» предлагает болельщикам посетить финал Кубка России за 4250 рублейМосковский «Локомотив» подготовил для своих болельщиков пакетное предложение, включающее в себя перелет по маршруту Москва – Сочи – Москва и билет на финальный матч Кубка России с «Уралом».Александр Зотов: Потолок зарплат очень сложно контролироватьГенеральный директор Общероссийского профессионального союза футболистов Александр Зотов высказал свое мнение о возможности внедрения потолка зарплат для игроков.Александр Спивак: Дело не в Луческу, проблема в игрокахБывший футболист «Зенита» Александр Спивак считает, что проблемы питерского клуба связаны не только с главным тренером Мирчей Луческу.Все билеты на матч «Ростов» - «Спартак» проданыНа матче 24-го тура РФПЛ между «Ростовом» и «Спартаком» ожидается аншлаг.Промес поздравил «Спартак» с 95-летием (видео)Полузащитник «Спартака» Квинси Промес поздравил столичный клуб с днем рождения.Таким Геннадия Орлова вы еще не видели! Лучшее видео сезона. Пока вы спалиТаким Геннадия Орлова вы еще не видели! Лучшее видео сезона. Пока вы спали«Советский спорт» рассказывает о самых интересных событиях в российском футболе.«Спартак» хочет продлить контракт с Ребровым до 2020 года«Спартак» хочет продлить контракт с вратарем Артемом Ребровым.«Галатасарай» предложит Луческу занять пост генерального директораТурецкий футбольный клуб «Галатасарай» намерен предложить главному тренеру Зенита» Мирче Луческу должность генерального директора, сообщает турецкое издание Fotospor.Болельщики «Крыльев», поддержавшие команду в Махачкале, получат билеты на матч с «Зенитом»Футбольный клуб «Крылья Советов» подарит самарским болельщикам, посетившим выездной матч 23-го тура чемпионата России с «Анжи» (3:1), билеты на домашнюю встречу с «Зенитом».Сергей Рыжиков: Хочется извиниться перед болельщиками за эти полтора месяцаГолкипер «Рубина» Сергей Рыжиков призвал болельщиков верить в команду и не бросать в сложный момент.ФИФА: Стадион в Петербурге выглядит великолепноФИФА в своем аккаунте в твиттере опубликовала фотографию стадиона «Санкт-Петербург арена».Александр Бубнов: Думаю, «Динамо» будет в середине турнирной таблицы РФПЛФутбольный эксперт Александр Бубнов поделился мнением о шансах московского «Динамо» в следующем сезоне, который команда проведет в РФПЛ.Девушки с полей. Самые красивые болельщицы 23-го тура РФПЛДевушки с полей. Самые красивые болельщицы 23-го тура РФПЛ«Советский спорт» продолжает рубрику самых красивых девушек на российском футболе.Михаил Грушевский: Чемпионство «Спартака» описано фразой ЧерномырдинаИзвестный артист и болельщик ЦСКА Михаил Грушевский прокомментировал возможное чемпионство «Спартака» в РФПЛ.Сергей Мигицко: «Спартак» давно не был чемпионом. Понимаю радость его болельщиковНародный артист России Сергей Мигицко в беседе с корреспондентом «Советского спорта в Санкт-Петербурге» поделился мнением о поражении петербургской команды от «Спартака» (1:2).Денис Глушаков: Уже не обращаю внимания на моменты «Зенита», где они обвиняют судействоКапитан «Спартака» Денис Глушаков после матча 23-го тура чемпионата России против «Зенита» поделился мнением о судействе в РФПЛ.Выход «Тосно» в РФПЛ откладывается из-за СКА, «Зенита» и «Спартака»Выход «Тосно» в РФПЛ откладывается из-за СКА, «Зенита» и «Спартака»Вторая команда сине-бело-голубых проиграла армейцам из Хабаровска, а тосненцы не смогли победить красно-белых из Нальчика.
Футбол
Станислав Черчесов: В сборную можно взять не только Аршавина, но и Широкова, Павлюченко, Зырянова
Хоккей
Брэйден Холтби: «Вашингтон» был разочарован третьей пропущенной шайбой
Футбол
«Локомотив» предлагает болельщикам посетить финал Кубка России за 4250 рублей
Фигурное катание
Максим Ковтун опоздал на рейс в Токио, где пройдет командный чемпионат мира
все новости
Александр Самедов
Александр Самедоввсе новости
Фёдор Смолов
Фёдор Смоловвсе новости
Игорь Акинфеев
Игорь Акинфееввсе новости
Россия. Премьер-лига
Россия. Премьер-лигатаблицакалендарьстатистикатексты/новости