Акинфеев возглавил медиарейтинг футболистов сборной России за март
Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев возглавил рейтинг самых упоминаемых в российских СМИ футболистов сборной России по итогам марта, сообщает «Р-Спорт».
Второе место в медиарейтинге за прошлый месяц занял полузащитник московского «Спартака» Александр Самедов. Тройку замкнул нападающий «Краснодара» и сборной России Федор Смолов.
В десятку также попали Денис Глушаков («Спартак»), Александр Бухаров («Ростов»), Алексей Миранчук («Локомотив»), Алан Дзагоев, Марио фернандес (оба - ЦСКА), Илья Кутепов («Спартак»), Юрий Жирков («Зенит»).
Данные для рейтинга рассчитаны по российским СМИ по состоянию на 17 апреля и представлены компанией «Медиалогия».
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