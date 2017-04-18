Дмитрий Бивол: Я хотел бы сразиться с Клеверли за титул WBA

Российский полутяжеловес Дмитрий Бивол рассказал о своей победе над Сэмуэлем Кларксоном и дальнейших планах.



- Во время моего выхода на ринг произошел небольшой инцидент — организаторы не поставили композицию «Группа крови», под которую я привык идти из раздевалки на арену. Не знаю, в чем там была причина, но песню Виктора Цоя поставили только тогда, когда я принимал поздравления после завершения боя. Честно говоря, меня этот факт даже слегка разозлил и, возможно, помог настроиться на бой даже немного жестче, чем я планировал.

Прекрасно себя чувствую и готов к следующим боям. Конечно, теперь мне хотелось бы провести бой за титул WBA Regular против Натана Клеверли. Он хороший боксер, серьезный соперник и чемпион мира. Именно ради таких боев я и нахожусь в профессиональном боксе, - заявил Бивол.

Натан Клеверли является регулярным чемпионом WBA после своей победы над немцем Юргеном Бремером. В суперчемпионом WBA в этом все является американец Андре Уорд, который 17 июня проведет повторный бой с Сергеем Ковалевым.