Владимир Ильин: Смотрю на сборную России и понимаю, что могу там играть и забивать

Форвард «Урала» Владимир Ильин высказался о своих перспективах в сборной России.

«В сборной могу заменить любого в линии атаки. На самом деле куда поставят – там и буду играть. Мне все по силам. Почему бы и нет? Я ставлю себе такую цель и иду к ней, тем более играть на домашнем чемпионате мира – мечта каждого футболиста.

Буду делать все возможное, чтобы там оказаться. Мои знакомые говорят: «Пора в сборную». И я смотрю на сборную и понимаю, что мне по силам играть там и забивать», – приводит Znak.com слова Ильина.

Напомним, 24-летний Ильин забил три гола в шести матчах за «Урал», куда перешел в зимнее трансферное окно из «Кубани».