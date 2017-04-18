УФАС: Многие работы на стадионе на Крестовском острове потребуют переделки

Управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) по Санкт-Петербургу допускает вероятность заключения новых госконтрактов по новой арене «Зенита» в связи с тем, что многие выполненные работы потребуют переделки, сообщает «Интерфакс».

- Ситуация со стадионом будет долго продолжаться. По имеющимся сведениям, очень многие работы потребуют переделки, а значит, будут новые госконтракты, - сообщил заместитель руководителя УФАС по Петербургу Петр Яковлев.

Кроме того, имеются нарушения и в организации процедуры закупок по арене. В частности, тендер на благоустройство территорий стадиона стоимостью более 900 млн рублей был организован в форме закупки у единственного поставщика.

Напомним, арена летом примет матчи Кубка конфедераций-2017, а в следующем году – чемпионата мира. Первая официальная игра на стадионе пройдет 22 апреля. Ей станет встреча 24-го тура РФПЛ между «Зенитом» и «Уралом».