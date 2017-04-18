Вальверде решил покинуть «Атлетик»

Главный тренер «Атлетика» Эрнесто Вальверде покинет клуб по окончании сезона, сообщает Mundo Deportivo.

53-летний испанец уже проинформировал клуб о своем решении, хотя президент «Атлетика» Хосе Уррутия намерен уговорить тренера передумать. В ближайшее время стороны должны провести встречу, чтобы обсудить ситуацию.

При этом Вальверде, которого считают одним из кандидатов на пост главного тренера «Барселоны», твердо намерен завершить свой второй срок работы в «Атлетике».

Напомним, он возглавил клуб 20 июня 2013 года и в 2015 году привел команду к победе в Суперкубке Испании. Ранее он работал в «Атлетике» в 2003-2005 годах, после чего тренировал «Эспаньол» (2006-2008), «Олимпиакос» (2008-2009, 2010-2012), «Вильярреал» (2009-2010) и «Валенсию» (2012-2013).

Добавим, что в нынешнем сезоне «Атлетик» занимает шестое место в примере после 32 туров.