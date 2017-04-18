Татьяна Видмер: В январе я поняла, что мы выиграем Евролигу

Капитан курского «Динамо» Татьяна Видмер рассказала о своих эмоциях после победы команды в Евролиге.

«В моей карьере еще не было такой дружной команды, как в этом сезоне, – сказала Видмер в интервью «Известиям». – Все игроки – вне зависимости от национальности – поддерживали друг друга и стремились к общей цели.

В январе 2017 года я поняла, что мы выиграем Евролигу. К этому моменту у нас выработалось такое высокое взаимопонимание в защите и нападении, что мы просто не могли упустить титул. Конечно, я испытываю потрясающие эмоции. Мы – лучшая команда Европы, и это о многом говорит».

Напомним, финал четырех Евролиги проходил в Екатеринбурге. В решающем матче «Динамо» нанесло поражение «Фенербахче» (77:63).