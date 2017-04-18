Татьяна Видмер: В январе я поняла, что мы выиграем Евролигу
Капитан курского «Динамо»
Татьяна Видмер рассказала о своих эмоциях после победы команды в Евролиге.
«В моей карьере еще не было такой дружной команды, как в этом сезоне, – сказала Видмер в интервью «Известиям». – Все игроки – вне зависимости от национальности – поддерживали друг друга и стремились к общей цели.
В январе 2017 года я поняла, что мы выиграем Евролигу. К этому моменту у нас выработалось такое высокое взаимопонимание в защите и нападении, что мы просто не могли упустить титул. Конечно, я испытываю потрясающие эмоции. Мы – лучшая команда Европы, и это о многом говорит».
Напомним, финал четырех Евролиги проходил в Екатеринбурге. В решающем матче «Динамо» нанесло поражение «Фенербахче» (77:63).
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