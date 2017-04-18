Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Торонто4 : 3 ОТВашингтон
Баскетбол  ЦСКА- : -Баскония
Футбол  Лестер Сити- : -Атлетико
Хоккей  Реактор- : -Красная Армия
Хоккей  Чехия (U-18)- : -Россия (U-18)
Футбол  Реал- : -Бавария
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Татьяна Видмер: В январе я поняла, что мы выиграем Евролигу

Источник:  «Известия»Комментарии

Капитан курского «Динамо» Татьяна Видмер рассказала о своих эмоциях после победы команды в Евролиге.

«В моей карьере еще не было такой дружной команды, как в этом сезоне, – сказала Видмер в интервью «Известиям». – Все игроки – вне зависимости от национальности – поддерживали друг друга и стремились к общей цели.

В январе 2017 года я поняла, что мы выиграем Евролигу. К этому моменту у нас выработалось такое высокое взаимопонимание в защите и нападении, что мы просто не могли упустить титул. Конечно, я испытываю потрясающие эмоции. Мы – лучшая команда Европы, и это о многом говорит».

Напомним, финал четырех Евролиги проходил в Екатеринбурге. В решающем матче «Динамо» нанесло поражение «Фенербахче» (77:63).

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Баскетболистки курского «Динамо» выиграли Евролигу, победив в финале «Фенербахче»В финальном матче женской Евролиги курское «Динамо» обыграло «Фенербахче» со счетом 77:63.Баскетболистки курского «Динамо» обыграли «Прагу» и вышли в финал ЕвролигиВ полуфинальном матче Евролиги баскетболистки курского «Динамо» обыграли чешскую «Прагу» со счетом 87:80 (24:26, 22:18, 14:17, 17:16, 10:3).Баскетболистки «Фенербахче» переиграли УГМК и вышли в финал ЕвролигиВ полуфинальном матче действующие чемпионки Евролиги, баскетболистки екатеринбургского УГМК усутпили «Фенербахче» со счетом 61:70 (14:10, 19:18, 13:21, 15:21).Мария Вадеева: Отсутствие жесткого лимита не вредит сборной РоссииЦентровая курского «Динамо» и сборной России Мария Вадеева высказалась о лимите в премьер-лиге и шансах национальной команды на Евробаскете-2017.Екатеринбург примет «Финал четырех» женской Евролиги сезона-2016/17«Финал четырех» женской Евролиги нынешнего сезона пройдет в Екатеринбурге, сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на пресс-релиз Европейского отделения Международной федерации баскетбола.Курское «Динамо» обыграло «Бурж» в 1/4 финала ЕвролигиПервый матч 1/4 финала баскетбольной Евролиги между курским «Динамо» и французским «Буржем» завершился победой российского клуба. Итоговый счет матча - 76:71 в пользу «Динамо».Курское «Динамо» оказалось сильнее «Фенербахче» в ЕвролигеБаскетболистки курского «Динамо» в матче второго тура Евролиги нанесли поражение «Фенербахче».Евгения Белякова: Книга рекордов Гиннеса? Надо подумать!Евгения Белякова: Книга рекордов Гиннеса? Надо подумать!В субботу екатеринбургский УГМК выиграл Кубок России, одолев в финале хозяек площадки из курского «Динамо».Артешина стала самым ценным игроком Финала четырех Кубка РоссииФорвард екатеринбургского клуба УГМК Ольга Артешина была признана самым ценным игроком прошедшего в Курске Финала четырех Кубка России.Анна Петракова: Мы победили за счет опыта, сплоченности и командного духаБаскетболистка УГМК Анна Петракова поделилась впечатлениями от победы над «Динамо» (66:60) в финале Кубка России.УГМК обыграл курское «Динамо» и стал победителем Кубка России среди женщинФинальный матч Кубка России по баскетболу среди женщин между УГМК (Екатеринбург) и «Динамо (Курск) завершился победой УГМК. Итоговый счет матча - 66:60.Курское «Динамо» обыграло «Спарту энд К» в первом матче серииБаскетболистки курского «Динамо» одержали победу над подмосковной «Спартой энд К» в первом матче серии за бронзовые медали чемпионата России.«Надежда» вышла в финал Евролиги, где сыграет с УГМКБаскетболистки оренбургской «Надежды» одержали победу над турецким «Фенербахче» в полуфинальном матче Евролиги (74:68).Курское «Динамо» отправило в отставку Гундарса ВетруВетра завоевал с курским «Динамо» «бронзу» Евролиги и чемпионата России, два раза приводил команду к победам в Кубке России.Курское «Динамо» проиграло «Фамиле Скио» в женской ЕвролигеКурское «Динамо» на выезде уступило итальянскому клубу «Фамила Скио» в матче женской Евролиги.Лидер сборной России Эпифанни Принс выбыла на длительный срок из-за травмыРазыгрывающая сборной России и курского «Динамо» Эпифанни Принс выбыла на длительный срок из-за разрыва передней крестообразной связки и мениска коленного сустава, сообщает официальный сайт клуба.Курское «Динамо» обыграло в женской Евролиги итальянскую «Фамилу»Курское «Динамо» на своей площадке обыграло в матче 3-го тура женской Евролиги итальянскую «Фамилу» – 63:58, сообщает сайт РФБ.Курское «Динамо» обыграло «Фенербахче» в первом матче ЕвролигиБаскетболистки курского «Динамо» дома победили турецкий «Фенербахче» в первом матче Евролиги со счетом 72:40 (14:8, 18:13, 28:6, 12:13).«Спарта энд К» и курское «Динамо» сыграют в финале Кубка РоссииБаскетболистки курского «Динамо» нанесли поражение «Вологде-Чевакате», а игроки подмосковной «Спарты энд К» обыграли оренбургскую «Надежду» в полуфиналах Кубка России.Курское «Динамо» обыграло «Спарту энд К» в первой игре за бронзуБаскетболистки курского «Динамо» стартовали с домашней победы над подмосковной «Спартой энд К» в серии за третье место чемпионата России.
Футбол
Станислав Черчесов: В сборную можно взять не только Аршавина, но и Широкова, Павлюченко, Зырянова
Хоккей
Брэйден Холтби: «Вашингтон» был разочарован третьей пропущенной шайбой
Футбол
«Локомотив» предлагает болельщикам посетить финал Кубка России за 4250 рублей
Фигурное катание
Максим Ковтун опоздал на рейс в Токио, где пройдет командный чемпионат мира
все новости
Татьяна Видмер
Татьяна Видмервсе новости
ЖБК Динамо Курск
ЖБК Динамо Курск
ЖБК Фенербахче
ЖБК Фенербахче