Петер Шмейхель: Неважно, кто сильнее - мой сын или Облак
Бывший вратарь «Манчестер Юнайтед» Петер Шмейхель поделился ожиданиями от ответного матча четвертьфинала Лиги чемпионов между мадридским «Атлетико» и «Лестером».
- Вопрос выхода в следующий раунд турнира открытым. У «Атлетико» есть небольшое преимущество благодаря победе в первом матче. Что касается сравнения между голкиперами, то неважно, сильнее ли мой сын Облака. Важен только выход в полуфинал. Единственное, что я могу сказать, — это то, что Облак демонстрирует фантастическую игру и является одним из лучших вратарей Европы, — заявил Шмейхель.
Напомним, «Атлетико» одержал победу над «Лестером» в первой игре благодаря точному удару Антуана Гризманна.
Ответная встреча состоится сегодня в Англии.
Матч
Место и дата
18 апреля 21:45, Кинг Пауэр, Текстовая трансляция