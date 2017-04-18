Петер Шмейхель: Неважно, кто сильнее - мой сын или Облак

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«Эвертон» хочет 100 миллионов фунтов за Лукаку «Эвертон» рассчитывает сделать из форварда Ромелу Лукаку самого дорогого игрока мира, сообщает The Liverpool Echo. 23-летний бельгиец отказался продлевать контракт с «ирисками» в надежде перейти в клуб, который будет играть в Лиге чемпионов.

Шайбы Овечкина и Кузнецова и победа «Арсенала» в АПЛ. Главные новости утра «Советский спорт» предлагает вам начать день с главных новостей утра вторника.

«Лестер Сити» – «Атлетико». Начало текстовой трансляции в 21:45 (мск) В рамках ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов «Лестер Сити» сыграет с мадридским «Атлетико».

«Арсенал» на выезде переиграл «Мидлсбро» В заключительном матче 33-го тура чемпионата Англии лондонский «Арсенал» на выезде обыграл «Мидлсбро» со счетом 2:1.

«Манчестер Юнайтед» хочет приобрести одного из лидеров «Атлетико» Полузащитник мадридского «Атлетико» Янник-Феррейра Карраско может перебраться в чемпионат Англии.

Диего Годин: «Атлетико» ждет тяжелый матч, потому что «Лестер» дал нам бой в Мадриде Капитан и защитник мадридского «Атлетико» Диего Годин дал комментарий перед ответным матчем против «Лестера» в четвертьфинале Лиги чемпионов.

Диего Симеоне: «Лестер» и «Атлетико» очень похожи, у нас примерно те же козыри Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне дал комментарий перед ответным матчем против «Лестера» в четвертьфинале Лиги чемпионов.

Андер Эррера: На мой взгляд, Азар – лучший игрок премьер-лиги в этом сезоне Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андер Эррера считает, что приз, как лучшему игроку АПЛ в этом сезоне должен получить хавбек «Челси» Эден Азар.

«Манчестер Юнайтед» продаст Мату, если осуществит трансфер полузащитника «Бенфики» Бразильский полузащитник «Бешикташа» Андерсон Талиска, права на которого принадлежат «Бенфике», может перебраться в «Манчестер Юнайтед».

«Мидлсбро» – «Арсенал». Стартовые составы Стали известны стартовые составы «Мидлсбро» и лондонского «Арсенала» на матч 33-го тура АПЛ, который состоится сегодня и стартует в 22.00 мск.

«Брайтон» досрочно и впервые в истории вышел в АПЛ «Брайтон» обыграл «Уиган» (2:1) в матче 43-го тура чемпионшипа и досрочно гарантировал себе место в АПЛ на следующий сезон.

«Обдумав предложение «Челси», я решил уйти». Терри прощается с лондонским клубом «Советский спорт» приводит прощальные слова 35-летнего защитника, который провел в лондонском клубе больше 20-ти лет.

Официально: Джон Терри покинет «Челси» по окончании сезона Как сообщает Sky Sports со ссылкой на представителей «Челси», капитан лондонского клуба Джон Терри покинет стан «синих» грядущим летом.

Гари Невилл: В матче с «МЮ» Конте был подавлен, ему не хватило веры в себя Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл, который ныне работает экспертом на телеканале Sky Sports, высказался о поведении наставника «Челси» Антонио Конте во время матча с «МЮ» в 33-м туре АПЛ.

Карим Бензема: Азар стал бы хорошим приобретением для «Реала» Форвард мадридского «Реала» Карим Бензема прокомментировал информацию о возможном трансфере в испанский клуб полузащитника «Челси» Эдена Азара.

Крэйг Шекспир: Нельзя раскрываться и дарить пространство «Атлетико», эта команда превосходно играет на контратаках Главный тренер «Лестера» Крэйг Шекспир дал комментарий перед ответным матчем с мадридским «Атлетико» в четвертьфинале Лиги чемпионов.

Букмекеры не верят в «Мидлсбро» в матче «Арсеналом» Букмекерские конторы выставили котировки на матч 33-го тура чемпионата Англии, в которой «Мидлсбро» примет «Арсенал».