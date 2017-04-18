Анна Погорилая: Забыть с концами то, что произошло на ЧМ-2017, не смогла

Российская фигуристка Анна Погорилая призналась, что до сих пор переживает по поводу неудачного выступления на чемпионате мира в 2017 году.

Из-за неудачного проката произвольной программы фигуристка заняла 13-е место.

- Забыть с концами то, что произошло, не смогла. Конечно, это невозможно, - сказала Погорилая. - Причин произошедшего много, но какая главная - не знаю. Да и как я могу знать? Можно лишь гадать, а я этого делать не люблю. Главное, мы от проблем пытаемся избавиться на тренировках. Все равно это спорт, это жизнь, и здесь все возможно.

В сезоне-2016/17 Погорилая завоевала серебро чемпионата Европы и выиграла два этапа Гран-при.