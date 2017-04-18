ESforce организует футбольный матч между Virtus.pro и SK Gaming

Киберспортивный холдинг ESforce организует дружеский футбольный матч между составами Virtus.pro и SK Gaming по CS:GO.



Матч состоится 10 июля в Кельне сразу после турнира ESL One Cologne.



Идея провести футбольный матч появилась в ходе обсуждения в Twitter. В официальном аккаунте SK Gaming была выложена карикатура с игроками состава по CS:GO в форме сборной Бразилии по футболу. В ответ на публикацию игрок Virtus.pro Ярослав «pashaBiceps» Яжомбковски предложил Габриэлю «FalleN» Толедо из SK Gaming сыграть настоящий футбольный матч. Капитан бразильской команды сразу же принял вызов поляков.

Игроки Virtus.pro и SK Gaming охотно поддержали идею проведения матча, проявили готовность показать себя на поле и поддержать футбольные традиции обеих стран. Многие из них серьезно увлекаются футболом, в частности, Ярослав «pashaBiceps» Яжомбковски неоднократно отмечал в своих интервью, что в детстве играл в футбол, а в 2015 году поучаствовал в видео польского футбольного блогера TRENUJ Z KRZYCHEM. Ролик собрал более 2,3 млн просмотров.