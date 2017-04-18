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Ковалев начнет подготовку к реваншу с Уордом 29 апреля

Источник:  Информационное Агентство России ТАССКомментарии

Российский полутяжеловес Сергей Ковалев 29 апреля в Калифорнии начнет подготовку ко второму поединку с американцем Андре Уордом.

- Сергей 29 апреля отправится в Биг-Бэр (лагерь в горах) и проведет там три недели для набора необходимых физических кондиций. После этого он переедет в Окснард и добавит боксерские тренировки, - рассказала промоутер Ковалева Кэти Дува.

Напомним, повторный поединок Ковалев - Уорд состоится 17 июня в Лас-Вегасе.

В ноябре прошлого года американец победил Сергея единогласным решением судей (114:113 на всех трех картах) и отобрал у него чемпионские пояса WBA, WBO и IBF в полутяжелом весе.



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