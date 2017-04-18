Тайлер Бозак: Все матчи с «Вашингтоном» завершаются в овертайме. Это самые интересные игры

Форвард «Торонто» Тайлер Бозак, ставший автором победного гола команды в овертайме третьего матча серии первого раунда плей-офф НХЛ с «Вашингтоном» (4:3 OT), высказался о напряженности серии.

«Очень много эмоций, – приводит слова Бозака официальный сайт НХЛ. – Хочется быть со своими партнерами и радоваться победе. В этой серии были удачные моменты, были просчеты. Все матчи завершаются в овертайме. Это определенно самые интересные игры. Очень приятно, что сегодня мы победили».

Напомним, первый матч в Вашингтоне завершился победой «столичных» (3:2 OT), после чего «Торонто» одержал гостевую победу (4:3 OT). Первый матч на льду «кленовых листьев» завершился с таким же счетом.

Четвертый матч серии пройдет 19 апреля также на льду «Торонто».