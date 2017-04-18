Тайлер Бозак: Все матчи с «Вашингтоном» завершаются в овертайме. Это самые интересные игры
Форвард «Торонто»
Тайлер Бозак, ставший автором победного гола команды в овертайме третьего матча
серии первого раунда плей-офф НХЛ с «Вашингтоном» (4:3 OT), высказался
о напряженности серии.
«Очень много эмоций, – приводит слова Бозака официальный сайт НХЛ. – Хочется быть со своими партнерами и радоваться победе. В этой серии были удачные моменты, были просчеты. Все матчи завершаются в овертайме. Это определенно самые интересные игры. Очень приятно, что сегодня мы победили».
Напомним, первый матч в Вашингтоне завершился победой «столичных» (3:2 OT), после чего «Торонто» одержал гостевую победу (4:3 OT). Первый матч на льду «кленовых листьев» завершился с таким же счетом.
Четвертый матч серии пройдет 19 апреля также на льду «Торонто».
Матч
Торонто - Вашингтон - 4:3 О.Т. (1:2, 2:1, 0:0, 1:0)
Голы:
Бэкстрём (Оши, Шмидт), 2:43 (0:1). Овечкин (Бэкстрём, Оши), 4:49 (0:2). Мэттьюз (Райлли), 14:08 (1:2). Кузнецов (Уильямс, Юханссон), 25:39 (1:3). Кадри (Комаров), 35:13 (2:3). Нюландер (Мэттьюз, Хаймэн), 39:20 (3:3). Бозак (Кадри, Райлли), 61:37 (4:3 - бол.).
Место и дата
18 апреля 02:00, Эйр Канада Центр, Онлайн-трансляция