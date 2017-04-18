Заслуженный тренер России по карате: Олимпиада? Мы пока в роли догоняющих
Тренер сборной Москвы и сурдлимпийской сборной России по
карате Сергей Андреев верит в перспективы сборной России на Олимпийских играх в
Токио в 2020 году, в программу которых войдет карате. Однако наша страна все
еще находится в списке догоняющих.
- Олимпиада? Перспективы есть, но наш вид спорта очень
молодой по сравнению с другими странами. Мы отстали лет на десять. Сейчас
подтягиваемся, но не находимся в фаворитах. Среди претендентов –
Япония, Франция, как ни удивительно – арабские страны. Мы пока – в роли
догоняющих. Хотя наши ребята уже находятся в пятидесяти
сильнейших. Идем, но очень тяжело. Очень часто менялись президенты и
руководство федерации карате. Сейчас президент – Сергей Цой – бывший помощник
Лужкова. Он очень активно продвигает нас и оказывает всевозможную помощь.
Напомним, что с 2020 года в программу Олимпийских игр
будут включаться несколько видов спорта, предложенных хозяевами соревнований. В
2020 году Игры пройдут в Токио. Организаторы предложили одним из таких видов
спорта сделать карате, что не вызвало никаких противоречий в Международном
Олимпийском комитете.