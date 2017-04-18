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Заслуженный тренер России по карате: Олимпиада? Мы пока в роли догоняющих

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Тренер сборной Москвы и сурдлимпийской сборной России по карате Сергей Андреев верит в перспективы сборной России на Олимпийских играх в Токио в 2020 году, в программу которых войдет карате. Однако наша страна все еще находится в списке догоняющих.

- Олимпиада? Перспективы есть, но наш вид спорта очень молодой по сравнению с другими странами. Мы отстали лет на десять. Сейчас подтягиваемся, но не находимся в фаворитах. Среди претендентов – Япония, Франция, как ни удивительно – арабские страны. Мы пока – в роли догоняющих. Хотя наши ребята уже находятся в пятидесяти сильнейших. Идем, но очень тяжело. Очень часто менялись президенты и руководство федерации карате. Сейчас президент – Сергей Цой – бывший помощник Лужкова. Он очень активно продвигает нас и оказывает всевозможную помощь.

Напомним, что с 2020 года в программу Олимпийских игр будут включаться несколько видов спорта, предложенных хозяевами соревнований. В 2020 году Игры пройдут в Токио. Организаторы предложили одним из таких видов спорта сделать карате, что не вызвало никаких противоречий в Международном Олимпийском комитете.    

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