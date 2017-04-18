Сергей Шавло: «Ростов» - команда зубастая, со «Спартаком» будет биться

Бывший генеральный директор «Спартака» Сергей Шавло оценил шансы красно-белых на чемпионство.

- «Спартак» одержал очень важную для себя победу над «Зенитом». «Спартак» постарался использовать все свои лучшие качественные стороны и это у него получилось. Эффективно сработали и замены: что с Самедовым, что с Мельгарехо. Мне кажется, «Зенит» в целом не ожидал такой качественной игры от «Спартака» в отсутствие его нападающих. Каррера, видимо, поставил задачу не дать разбежаться игрокам «Зенита» и спартаковцы с этим хорошо справились, стараясь прессинговать соперника еще на дальних подступах к своим воротам, отрезать гостей от средней линии. Очень грамотно играли на перехватах Фернандо с Глушаковым. Победа над «Зенитом» стала не заслугой каких-то отдельных футболистов, хотя Промес все равно солировал в этом слаженном хоре, а команды в целом.

Следующий матч – против «Ростова». Соперник непростой, пропустил в этом чемпионате меньше всех, пробить его оборону будет крайне сложно. У ростовчан хорошие исполнители, умело выстроенная игра. Команда зубастая, со «Спартаком» будет биться. Произойдут ли изменения в составе «Спартака»? Я думаю, что многое покажет текущая рабочая неделя. Если Зе Луиш по словам Карреры уже работает по индивидуальной программе, то возможен и его выход. Апрельский отрезок будет непростым, в оставшиеся дни предстоит сыграть не только с «Ростовом», но и с «Уралом», а потом и с ЦСКА. Надо играть, брать очки, побеждать. Только так и становятся чемпионами, - цитирует Шавло Bobsoсcer.

В воскресенье футболисты «Спартака» одержали победу над «Зенитом» со счетом 2:1. Отрыв красно-белых от преследователей увеличился. Отставание ЦСКА составляет 10 очков, «Зенита» - 11.

