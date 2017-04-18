Гонсало Игуаин: «Барселона» показала, что может творить чудеса

Форвард «Ювентуса» Гонсало Игуаин высказался об ответном матче ¼ финала Лиги чемпионов с «Барселоной».

«Не знаю, достаточно ли нам будет домашней победы со счетом 3:0. Нам нужно выходить биться на «Камп Ноу» и сыграть так, как мы это сделали в Турине.

С «ПСЖ» «Барселона» показала, что может творить чудеса, поэтому нам нельзя витать в облаках.

Но и они будут нас опасаться. Мы будем искать возможности для голевых моментов. И мы уверены, что у нас все есть, чтобы выйти в следующий раунд», – приводит слова Игуаина официальный сайт «Ювентуса».

Напомним, первая игра в Турине завершилась победой хозяев со счетом 3:0.

Ответный матч пройдет 19 апреля на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне. Начало – 21:45 (мск).

«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию матча