Ковтун прибыл в Токио и присоединился к сборной России

Трехкратный чемпион России в мужском одиночном катании Максим Ковтун добрался до Токио, где 20 апреля стартует командный чемпионат мира.

- В настоящее время сборная России в полном составе находится в Токио и готовится к командному чемпионату мира, - рассказала пресс-атташе Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Ольга Ермолина.

Ранее сообщалось, что Максим Ковтун опоздал на самолет в Токио, отправлявшийся с национальной командой на командный чемпионат мира-2017. Он вынужден был покупать другой билет за свой счет и лететь в столицу Японии через Сеул.



Турнир пройдет в столице Японии с 20 по 23 апреля.

В соревновании участвуют 6 стран, отобравшиеся в текущем сезоне по рейтингу (рейтинг состоит из суммы баллов, заработанных фигуристами от каждой страны на турнирах).



