Андрей Каряка: Пока мне нравится заниматься тем, чем я сейчас занимаюсь

Тренер «Амкара» Андрей Каряка рассказал о своих планах на будущее.

- Главное – учиться и набираться опыта. Учиться давать результат, развивать игроков, выстраивать отношения в коллективе, общаться с болельщиками... Тренер – это же очень сложная работа. Честно говоря, пока мне просто нравится заниматься тем, чем я сейчас занимаюсь. Несколько лет тому назад я попал на обучение в группу, в которой были собраны бывшие футболисты. Так вот, я учился в этой группе не для того, чтобы просто получить лицензию. Мне было очень интересно. Я в то время еще играл за «Волгу», и так совпало, что команда была на сборах в Турции и там же проходило обучение. Одно из заданий было – провести тренировку, и нам выпало тренировать свою же команду, где мы были еще игроками – мне, Булыкину и Алдонину. Интересно же! А потом всем по очереди надо было проводить тренировки в нашей же группе, то есть подопечными были уже мы. И каждый из футболистов приносил в этот процесс что-то свое, старался сделать так, чтобы занятия были максимально творческими. А потом надо было провести лекцию и рассказать, что мы делали и зачем.

Свободного времени действительно стало меньше – к тренировкам же добавились и просмотры, и общение с игроками, и многое другое. Но все это в охотку, так что усталость подкатывает очень редко, - цитирует Каряку официальный сайт «Амкара».

Напомним. что 39-летний Каряка работает тренером «Амкара» с 2015 года, является ассистентом Гаджи Гаджиева.