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Альпинист Валерий Розов: В вопросе допинга присутствует политика

Источник:  Газета.RuКомментарии

Легенда альпинизма, скайдавинга и бейсджампинга Валерий Розов высказался об отстранении сборной России от Паралимпийских игр в Рио-де-Жанейро.

«К сожалению, летом посмотреть Олимпиаду не удалось, потому что в это время я был в горах, но все равно остался неприятный осадок, связанный с политической подоплекой отстранения наших спортсменов. Даже не владея темой, я уверен, что она в вопросе допинга присутствует. Но еще больше меня поразило отстранение паралимпийской сборной России.

Я вообще не понимаю даже самой постановки вопроса. Применительно к ним это настолько абсурдно, гадко и нечестно… Если в большом спорте не все так однозначно, то не пустить паралимпийцев – просто свинство», – приводит слова Розова «Газета.Ru».

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