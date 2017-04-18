Альпинист Валерий Розов: В вопросе допинга присутствует политика

Легенда альпинизма, скайдавинга и бейсджампинга Валерий Розов высказался об отстранении сборной России от Паралимпийских игр в Рио-де-Жанейро.

«К сожалению, летом посмотреть Олимпиаду не удалось, потому что в это время я был в горах, но все равно остался неприятный осадок, связанный с политической подоплекой отстранения наших спортсменов. Даже не владея темой, я уверен, что она в вопросе допинга присутствует. Но еще больше меня поразило отстранение паралимпийской сборной России.

Я вообще не понимаю даже самой постановки вопроса. Применительно к ним это настолько абсурдно, гадко и нечестно… Если в большом спорте не все так однозначно, то не пустить паралимпийцев – просто свинство», – приводит слова Розова «Газета.Ru».