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Джованни ван Бронкхорст может возглавить «Барселону»

Источник:  TuttomercatoКомментарии

В круг претендентов на пост главного тренера «Барселоны» добавился 42-летний голландец Джованни ван Бронкхорст.

В данный момент Джованни успешно работает с «Фейеноордом», лидирующим в чемпионате Голландии. 

Ван Бронкхорст играл за «Барселону» с 2003 по 2007 год, став в ее составе двукратным чемпионом Испании, обладателем Суперкубка страны и победителем Лиги чемпионов.

Ранее главный тренер каталонцев Луис Энрике заявил о том, что он покинет пост по окончании текущего сезона.

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