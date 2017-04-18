Джованни ван Бронкхорст может возглавить «Барселону»

В круг претендентов на пост главного тренера «Барселоны» добавился 42-летний голландец Джованни ван Бронкхорст.

В данный момент Джованни успешно работает с «Фейеноордом», лидирующим в чемпионате Голландии.



Ван Бронкхорст играл за «Барселону» с 2003 по 2007 год, став в ее составе двукратным чемпионом Испании, обладателем Суперкубка страны и победителем Лиги чемпионов.

Ранее главный тренер каталонцев Луис Энрике заявил о том, что он покинет пост по окончании текущего сезона.

