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Константин Генич: Повторить трюк матча с «ПСЖ» «Барселоне» не удастся хотя бы потому, что теперь речь идет о «Ювентусе»

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Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич считает, что «Барселона» не сможет пройти «Ювентус» в четвертьфинале Лиги чемпионов.

- В этой паре, пожалуй, все решено. Повторить трюк из домашнего матча с «ПСЖ» «Барселоне» не удастся хотя бы потому, что теперь речь идет о «Ювентусе». Во-первых, Аллегри наверняка извлек ошибки Эмери. Во-вторых, я смотрел матч «Барселона» – «Реал Сосьедад» и могу сказать, что это было жалкое зрелище. Особенно во втором тайме, когда «Реал Сосьедад» играл даже не на равных, а гораздо лучше.

Проблемы «Барселоны» в обороне никуда не делись. Скорее всего, «Ювентус» свой гол забьет. А пять мячей с такой защитой и вратарем точно не пропустит. «Барселона» способна победить, но, скорее всего, на ноль не сыграет – 2:1 или 3:1, - цитирует Генича «Матч ТВ». 

Напомним, что первая игра завершилась победой «Ювентуса» со счетом 3:0. Ответный матч пройдет завтра в 21:45 в Испании.  

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