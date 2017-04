GODSENT квалифицировалась на ESL Pro League Season 6

читайте также

ESforce организует футбольный матч между Virtus.pro и SK Gaming Киберспортивный холдинг ESforce организует дружеский футбольный матч между составами Virtus.pro и SK Gaming по CS:GO.

Team Empire обыграла Cloud9 на Betway Arena King of the Hill #5 Коллектив Team Empire победил датскую команду Cloud9 в шоу-матче в рамках Betway Arena King of the Hill #5.

G2 Esports подписала испанский состав по CS:GO Организация G2 Esports подписала испанский состав по CSGO, который будет выступать под тегом G2.Vodafone.

Киберспорт войдет в программу Азиатских игр 2018 и 2022 годов Олимпийский совет Азии включит киберспорт в список дисциплин Азиатских игр 2018 и 2022 годов.

ХК «Спартак» Москва провел турнир по киберхоккею В минувшие выходные завершился турнир по киберхоккею, организованный хоккейным клубом «Спартак» Москва.

Ярослав «NS» Кузнецов поделился прогнозами на The Kiev Major Аналитик студии RuHub Ярослав «NS» Кузнецов поделился прогнозами на турнир The Kiev Major.

Стартовала регистрация на открытые квалификации к EPICENTER: Moscow Началась регистрация на открытые квалификации турнира EPICENTER: Moscow по Dota 2.

В весеннем сезоне Warface Open Cup увеличили призовые до 2 млн рублей Организаторы Warface Open Cup анонсировали увеличение призового фонда одиннадцатого сезона чемпионата до 2 млн рублей.

Ришар «shox» Папильон и Кэнни «kennyS» Шраб сыграют на HTC 2v2 CS:GO Invitational Игроки G2 Esports Ришар «shox» Папильон и Кэнни «kennyS» Шраб приглашены на парный турнир HTC 2v2 CS:GO Invitational.

Gambit Academy покинули четыре игрока Состав Gambit Academy по CS:GO покинули Николай «kkt» Даниленко, Руслан «Spyn» Калаков, Олег «neathz» Корнев и Алексей «Elian» Гусев.

Clutch Gamers пробилась на The Summit 7 Филиппинская команда Clutch Gamers выиграла азиатскую квалификацию к турниру The Summit 7 по Dota 2.

Состав Cyber Anji по Dota 2 покинули два игрока Михаил «Misha» Агатов и Игорь «iLTW» Филатов покинули состав Cyber Anji по Dota 2.

Анонсирован список аналитиков и комментаторов на The Kiev Major Valve представила список комментаторов и аналитиков русскоязычной студии The Kiev Major.

Групповой этап The Kiev Major пройдет по швейцарской системе Организаторы The Kiev Major анонсировали формат группового этапа и распределение призового фонда.

Team Faceless квалифицировалась на The Manila Masters Сингапурская команда Team Faceless выиграла азиатскую квалификацию к турниру The Manila Masters по Dota 2.

Компьютерный спорт признан видом спорта, развиваемым на общероссийском уровне 13 апреля в Минюсте России был зарегистрирован Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 16.03.2017 № 183 «О признании и включении во Всероссийский реестр видов спорта спортивных дисциплин, видов спорта и внесении изменений во Всероссийский реестр видов спорта».

Ninjas in Pyjamas приглашена на ESL One Cologne 2017 Шведская команда Ninjas in Pyjamas получила приглашение на турнир ESL One Cologne 2017 по CS:GO.

Джеки «EternaLEnVy» Мао стал временным тренером бывшего состава Digital Chaos Игрок команды Team NP Джеки «EternaLEnVy» Мао займет роль тренера команды Thunderbirds (бывший состав Digital Chaos) на The Kiev Major.

SL i-League StarSeries Season 3 посмотрело 4,7 млн зрителей Студия StarLadder поделились статистикой просмотров турнира SL i-League StarSeries Season 3 по CS:GO.