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GODSENT квалифицировалась на ESL Pro League Season 6

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Шведский коллектив GODSENT квалифицировался на ESL Pro League Season 6.

В финале ESEA Premier Season 24 Europe шведы перестреляли немецкую команду BIG по счетом 2:0 (16:10 Mirage, 16:10 Cache).

GODSENT, BIG и PENTA Sports получили слоты на ESEA Season 24 Global Challenge, который пройдет 13-14 мая в Лестере, Великобритания. BIG и PENTA Sports сыграют стыковые матчи с 12 и 13 местом ESL Pro League Season 5 за право участвовать в шестом сезоне. 

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