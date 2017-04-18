GODSENT квалифицировалась на ESL Pro League Season 6
Шведский коллектив GODSENT квалифицировался на ESL Pro League Season 6.
В финале ESEA Premier Season 24 Europe шведы перестреляли немецкую команду BIG по счетом 2:0 (16:10 Mirage, 16:10 Cache).
GODSENT, BIG и PENTA Sports получили слоты на ESEA Season 24 Global Challenge, который пройдет 13-14 мая в Лестере, Великобритания. BIG и PENTA Sports сыграют стыковые матчи с 12 и 13 местом ESL Pro League Season 5 за право участвовать в шестом сезоне.
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