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Константин Генич: В матче «Реал» - «Бавария» будет дополнительное время

Источник:  Телеканал «Матч ТВ»Комментарии

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич сделал прогноз на матч 1/4 финала Лиги чемпионов «Реал» - «Бавария».

- С одной стороны, первый матч (1:2) закончился не совсем логично. С другой, «Бавария» должна поставить памятник Мануэлю Нойеру за то, что интрига до сих пор жива. Если в первом тайме матча в Мюнхене были мысли: «Боже! Во что играет «Реал?» То во втором хотелось спросить: «Почему забили только два, а не три-четыре?»

Не сказал бы, что «Бавария» слабее «Реала». Просто так случилось. Забей Видаль пенальти перед перерывом – и неизвестно, как бы все сложилось дальше. Я веду к тому, что команда Карло Анчелотти способна так же зеркально все перевернуть, как это случилось в Мюнхене. К тому же в состав возвращаются Матс Хуммельс и Роберт Левандовский, которого особенно не хватало в матчах с «Реалом» и «Байером».

На мой взгляд, в Мадриде вполне может быть дополнительное время. Не сомневаюсь, что «Бавария» забьет два. А вот сколько пропустит? Предположу, что один – и пусть это противостояние продолжится в дополнительное время, а, возможно, и в серии пенальти, - написал Генич в своей колонке на «Матч ТВ».

Напомним, что первая игра завершилась победой «Реала» со счетом 2:1. Ответный матч пройдет сегодня в 21:45 в Испании.  

Матч

Реал - Бавария

Место и дата

18 апреля 21:45, Сантьяго Бернабеу, Онлайн-трансляция

Голосование: Сможет ли «Бавария» пройти «Реал» в Лиге чемпионов?

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