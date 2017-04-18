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«Зенит» - «Урал». Город пустит бесплатные автобусы до нового стадиона в день матча

Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

22 апреля посетители матча 24-го тура РФПЛ «Зенит» - «Урал» смогут воспользоваться бесплатными автобусами до стадиона «Санкт-Петербург».

«Пассажиравтотранс» направит 70 автобусов на два маршрута, разработанных для транспортного обеспечения матчей Кубка Конфедераций-2017.

Автобусы доставят болельщиков до автобусной станции «Крестовский остров». Маршрут начнется от станции метро «Петроградская». По окончании мероприятий два маршрута довезут зрителей до «Петроградской» и до «Чкаловской».

Напомним, 22 апреля в 14:00 «Зенит» сыграет против «Урала», «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию. Эта встреча станет первой для сине-бело-голубых на стадионе «Санкт-Петербург».

Стоимость билетов – от 700 до 2300 рублей. Стадион планируют заполнить до 20500 зрителей: весь нижний ярус новой арены.

Владельцы абонементов могут получить пригласительные билеты на места, наиболее приближенные к тем, которые они занимали на «Петровском». 

Ближайшие три домашних матча «Зенит» проведет на новом стадионе «Санкт-Петербург», расположенном на Крестовском острове.

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