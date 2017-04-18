Футболист «Уфы» Ванек подозревается в покупке наркотиков в Чехии

Футболисты «Виктории Пльзень» Ян Копиц» и «Уфы» Ондржей Ванек подозреваются в покупке наркотиков в Чехии, сообщает RT на русском.

Ванек и Копиц выступили в суде в качестве свидетелей в деле против чешского наркоторговца Витезслава Мейснера. Согласно информации следствия, оба футболиста покупали у задержанного экстази перед походом в ночной клуб.

Ванек подписал контракт с «Уфой» в июне 2016 года, до этого он выступал за «Викторию». В сезоне-2016/17 чешский футболист принял участие в 16 матчах, в которых отметился двумя забитыми мячами и одной результативной передачей.