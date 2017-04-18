Владислав Третьяк: Не представляю ситуацию, при которой звезды НХЛ поедут на Игры, вопреки позиции лиги

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк сомневается в том, что отдельные звезды НХЛ смогут принять участие в олимпийском турнире 2018 года.



- Мне лично сложно представить, что НХЛ допустит ситуацию, при которой они отказываются участвовать в Олимпиаде, а звезды лиги, тот же Сидни Кросби (и другие), уезжают в Корею. Интерес тогда какой будет к играм НХЛ? Решение должно быть централизованным, - заявил Третьяк.

Напомним, 22 марта Национальная хоккейная лига официально объявила о том, что она не будет делать паузу в регулярном чемпионате-2017/18 ради Олимпийских игр в Пхенчхане.

Тем не менее, ряд известных игроков (в частности, Александр Овечкин и Евгений Малкин) заявили о своем намерении сыграть в Корее, несмотря на позицию лиги.





