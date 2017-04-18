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Геннадий Тимченко: СКА ведет переговоры с Сергеем Калининым

Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

Президент СКА Геннадий Тимченко поделился мнением об участии хоккеистов петербургского клуба на Олимпиаде в Пхенчхане, а также рассказал о переговорах с нападающим «Торонто» Сергеем Калининым. 

- Много ребят из нашей команды будут принимать участие в Олимпиаде, они играют за сборную России. Надеюсь, у нас есть большой шанс выиграть Олимпиаду.

- Игорь Есмантович говорил, что ЦСКА попробует вернуть своих игроков из НХЛ. Вы работаете в этом направлении?
- У нас Ковальчук из НХЛ, Дацюк, Хохлачев, Плотников. С Калининым мы разговариваем. Они только начинают эту работу вести, а мы уже давно ведем, - передает слова Тимченко корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, Олимпийские игры в Корее пройдут с 9 по 25 февраля 2018 года.

Нападающий Сергей Калинин выступает в НХЛ за «Торонто». В канадский клуб он перешел в феврале 2017-го в обмен на защитника Виктора Лева из «Нью-Джерси Девилз». За «дьяволов» в сезоне-2016/17 26-летний хоккеист провел 43 матча и набрал 4 (2+2) очка.

Всего в НХЛ на его счету 121 матч, в которых он набрал 19 (10+9) очков. 

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