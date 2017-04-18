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Коскинен не сыграет за сборную Финляндии на ЧМ-2017

Максим Шитиков
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

Голкипер СКА Микко Коскинен заявил, что из-за небольшой травмы пропустит чемпионат мира во Франции и Германии.

- В этом году я не сыграю на чемпионате мира. К сожалению, у меня есть небольшая травма, и не смогу быть вместе с национальной командой.

- Вы говорили об этом с главным тренером сборной?
- Да, мы общались две недели назад, и я сказал, что не смогу приехать. Он знает о моем решении. У сборной Финляндии есть много хороших вратарей. Все будет нормально.

- Но до того, как вы объявили тренеру свое решение, на вас рассчитывали в сборной?
- Да, думаю, это планировалось. Сейчас не надо об этом думать, - сказал Коскинен корреспонденту «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, в сезоне-16/17 КХЛ Коскинен принял участие в 48 матчах, в четырех из них Микко отстоял на ноль. 

Чемпионат мира пройдет с 5 по 21 мая во Франции и Германии. Сборная Финляндии сыграет в группе В с Белоруссией, Канадой, Норвегией, Словенией, Францией, Чехией и Швейцарией.  

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