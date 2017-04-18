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Никита Гусев: СКА стоит прибавлять во всем

Татьяна Кокорина
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

Нападающий СКА Никита Гусев поделился впечатлениями от победы в Кубке Гагарина, а также рассказал о готовности сыграть на чемпионате мира.

- Во всех сериях было трудно, ни одна игра легко не далась. Каждый гол был очень важен, нет смысла какой-то выделять. В чем СКА стоит прибавлять? Во всем, я считаю. Мы можем играть лучше и в обороне, и в атаке. Есть к чему стремиться. Силы на чемпионат мира остались? Силы всегда есть, - приводит слова Гусева корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, СКА в пятом матче финальной серии обыграл «Металлург» со счетом 5:3. На шайбы Оскара Осалы, Виктора Антипина и Ярослава Косова петербуржцы ответили точными бросками Никиты Гусева, Александра Барабанова, Евгения Дадонова, Ильи Ковальчука и Сергея Плотникова. 

Счет в серии 4-1 в пользу СКА, петербургский клуб стал обладателем Кубка Гагарина. Для армейцев это второй трофей за три года. 

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