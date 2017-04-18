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Вадим Шипачев: Попробовать себя в НХЛ или сыграть на Олимпиаде? Это надо обдумать

Константин Белюков
Константин Белюков
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

Нападающий СКА Вадим Шипачев поделился мнением о возможном переходе в клуб НХЛ.

- Вы начали переговоры о продлении контракта?
- Пока еще не знаю. Время еще есть. 

- Много было слухов, что вас зовут в «Лас-Вегас».
- Это слухи.

- Что для вас интереснее: попробовать себя в НХЛ или сыграть на Олимпиаде?
- Надо обдумать это. Повторюсь, время еще на это есть.

- При принятии решения будете иметь в виду, что НХЛ не отпускает игроков?
- Ребят, дайте еще немного отдохнуть, не забивайте голову, - передает слова Шипачева корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, контракт Шипачева с петербургским клубом истекает 30 апреля 2017 года. В составе СКА нападающий провел 269 матчей и набрал 280 (85+195) очков.

Вместе с армейцами 30-летний хоккеист стал двукратным обладателем Кубка Гагарина (2015, 2017). 

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