Вадим Шипачев: Попробовать себя в НХЛ или сыграть на Олимпиаде? Это надо обдумать
Нападающий СКА Вадим Шипачев поделился мнением о возможном переходе в клуб НХЛ.
- Вы начали переговоры о продлении контракта?
- Пока еще не знаю. Время еще есть.
- Много было слухов, что вас зовут в «Лас-Вегас».
- Это слухи.
- Что для вас интереснее: попробовать себя в НХЛ или сыграть на Олимпиаде?
- Надо обдумать это. Повторюсь, время еще на это есть.
- При принятии решения будете иметь в виду, что НХЛ не отпускает игроков?
- Ребят, дайте еще немного отдохнуть, не забивайте голову, - передает слова Шипачева корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».
Напомним, контракт Шипачева с петербургским
клубом истекает 30 апреля 2017 года. В составе СКА нападающий провел 269 матчей
и набрал 280 (85+195) очков.
Вместе с армейцами 30-летний хоккеист стал двукратным обладателем Кубка Гагарина (2015, 2017).