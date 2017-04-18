Павел Дацюк: Пока не могу сказать, сыграю ли на ЧМ. Идем по плану, который разработан докторами

Нападающий СКА Павел Дацюк рассказал о своем состоянии и возможном участии в чемпионате мира.

- Карсумс не звонил извиняться перед вами?

- Нет, это был игровой момент. Понятно, что он не хотел наносить травму.

- Ваш агент сказал, что у вас было сломано колено. Вы в таком состоянии еще и силовой на Цветкове провели?

- Я просто ехал быстрее на скамейку, чтобы поменяться.

- Есть вероятность, что вы сыграете на ЧМ?

- Пока не могу ничего сказать. Идем по плану, который разработан докторами, - передает слова Дацюка корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, Дацюк получил травму после того, как его на борт толкнул Мартиньш Карсумс в третьем матче полуфинала Западной конференции против московского «Динамо» (4:2). В той же игре хоккеист заработал удаление до конца игры, которое позже было отменено.

