«Спартак», «Зенит» и «Фулхэм» примут участие в турнире памяти Казаченка, «Йокогама» отказалась приехать из-за теракта

С 21 по 23 апреля на стадионе «Ижорец» в Колпино пройдет футбольный турнир, посвященный памяти Владимира Александровича Казаченка.

Участниками турнира станут 10 команд: «Фулхэм» (Англия), «Аталанта» (Италия), «Кайрат» (Казахстан), «Метта» (Латвия), «Спартак», «Динамо», «Кубань», академия «Зенита» и «Ижорец-ИНКОН». Японский клуб «Йокогама» из-за теракта в петербургском метро отказался от участия в соревнованиях, вместо него выступит раменский «Сатурн».

Предыдущим победителем турнира стал «Краснодар».

Напомним, Владимир Казаченок скончался 26 марта на 65-м году жизни.

Казаченок занимал пост директора футбольной академии «Зенита», возглавлял сборную Петербурга на турнире среди футболистов до 17 лет - Мемориале Гранаткина. В качестве главного тренера он работал в «Химках», «Смене-Зенит», «Динамо СПб» и «Светогорце» и эстонском «Калеве».

Свою игровую карьеру Казаченок провел в «Зените» (1971-1975, 1979-1983) и московском «Динамо» (1976-1978). В составе петербургского клуба нападающий завоевал бронзовые медали чемпионата СССР (1980), вместе с бело-голубыми стал обладателем Кубка СССР (1977).

100 голов и Кержаков. Почему Ленинград и Петербург так любил Владимира Казаченка