Хэмилтон показал лучшее время в утренней сессии первого дня тестов в Бахрейне
Британский пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон показал лучшее время в утренней сессии первого дня тестов на трассе «Сахир» в Бахрейне.
Второй результат у австралийца Даниэля Риккардо из «Ред Булла», замкнул тройку немецкий гонщик «Рено» Нико Хюлькенберг.
Тесты
Сахир (Бахрейн)
Первый день
Утренняя сессия
1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») – 1:32.822 (27 кругов)
2. Даниэль Риккардо («Ред Булл») – 1:33.315 (32)
3. Нико Хюлькенберг («Рено») – 1:33.624 (43)
4. Лэнс Стролл («Уильямс») – 1:33.729 (35)
5. Ромен Грожан («Хаас») – 1:33.848 (33)
6. Антонио Джовинацци («Феррари») – 1:34.967 (51)
7. Себастьян Феттель («Феррари») – 1:35.043 (48)
8. Маркус Эриксон («Заубер») – 1:35.317 (45)
9. Альфонсо Селис («Форс Индия») – 1:37.661 (21)
10. Шон Гелаэль («Торо Россо») – 1:38.662 (15)
11. Оливер Терви («Макларен») – нет времени (2)