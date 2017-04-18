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Хэмилтон показал лучшее время в утренней сессии первого дня тестов в Бахрейне

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Британский пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон показал лучшее время в утренней сессии первого дня тестов на трассе «Сахир» в Бахрейне.

Второй результат у австралийца Даниэля Риккардо из «Ред Булла», замкнул тройку немецкий гонщик «Рено» Нико Хюлькенберг.

Тесты

Сахир (Бахрейн)

Первый день

Утренняя сессия

1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») –  1:32.822 (27 кругов)

2. Даниэль Риккардо («Ред Булл») – 1:33.315 (32)

3. Нико Хюлькенберг («Рено») – 1:33.624 (43)

4. Лэнс Стролл («Уильямс») –  1:33.729 (35)

5. Ромен Грожан («Хаас») –  1:33.848 (33)

6. Антонио Джовинацци («Феррари») – 1:34.967 (51)

7. Себастьян Феттель («Феррари») – 1:35.043 (48)

8. Маркус Эриксон («Заубер») – 1:35.317 (45)

9. Альфонсо Селис («Форс Индия») –  1:37.661 (21)

10. Шон Гелаэль («Торо Россо») – 1:38.662 (15)

11. Оливер Терви («Макларен») – нет времени (2) 

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